شقيقان هنديان يطوران تطبيقًا لمشاركة الفيديو كبديل لـ " تيك توك"

أفادت وسائل الإعلام أن شقيقين كشميريين طورا تطبيقًا لمشاركة الفيديو، يقولون إنه بديل للتطبيق الصيني المحظور "تيك توك" في يونيو من هذا العام. قام الأخوان ببناء التطبيق تماشيًا مع مبادرة رئيس الوزراء ناريندرا مودي "Make in India".

وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء " ANI"، أنشأ شقيقان من مدينة بادجام الهندية تطبيقات للهاتف المحمول لتزويد الأشخاص ببدائل للتطبيقات الصينية المحظورة من قبل الحكومة. ونقلت وكالة الأنباء عن تيبو سلطان واني أحد الإخوة، قوله: "لقد أنشأنا مؤخرًا تطبيقًا للجوال مشابهًا لـ تيك توك".

قام مطور التطبيق وانى وشقيقه الأكبر مهد فاروق وهو مهندس برمجيات، بتطوير تطبيق من الدرجة الأولى يسمى "Nucular". يذكر أن وانى قد طور في وقت سابق تطبيقًا للهاتف المحمول يسمى " File Share Tool" والذى يتيح مشاركة الملفات بسرعة 40 ميغا بايت في الثانية، كبديل للتطبيق الصيني المحظور SHAREit. وبعد نجاح " File Share Tool"، قرر الشقيقان إنشاء تطبيق على غرار TikTok.

وقال وانى، لقد استخدمنا تقنية ستساعد في تحميل مقاطع الفيديو بشكل أسرع على التطبيق حتى لو كانت سرعة الإنترنت بطيئة. كما أدخلنا أيضًا تأثيرات الواقع المعزز في التطبيق. لا توجد تطبيقات في السوق الهندية بميزات مثل هذه، كما استخدمنا أحدث التقنيات في ARmask وفلاتر الجمال وخلفيات VR".

وفقًا لتقرير سابق في غلف نيوز، فقد صمم الشاب " File Share Tool"، وادعى أنها كانت أسرع وأخف تطبيق لمشاركة الملفات. وأكد وانى أنه قام بتطويره كجزء من جهده التطوعي لمساعدة سكان كشمير الأصليين، بما في ذلك الطلاب.