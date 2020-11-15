مورينيو يفتح الباب أمام رحيل نجم توتنهام

فتح جوزيه مورنيو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي الباب أمام رحيل أحد نجوم الفريق خلال الفترة المقبلة.









وإقترب البرتغالي جيدسون فيرنانديز من إنهاء فترة إعارته رفقة توتنهام خلال شهر يناير المقبل وذلك حسبما إعترف المدير الفني للسبيرز.









وإنضم متوسط الميدان البرتغالي للسبيرز قادماً من بنفيكا في عقد لمدة عام ونصف على سبيل الإعارة مع وجود بند للشراء في يناير إلى أنه لم يخض سوى 13 دقيقة فقط ما يجعله قاب قوسين أو أدنى من الرحيل.



