دار نهضة مصر تعيد طباعة كتاب "انتهى زمن لفرص الضائعة" لأنيس منصور

أصدرت دار نهضة مصر للنشر نسخة جديدة من كتاب الكاتب والصحفي الكبير أنيس منصور "انتهى زمن الفرص الضائعة" بعد فترة من توقف إصداره ونفاذه من المكتبات.









يعد الكتابأحد السجلات التاريخية الهامة؛حيث دون"أنيس منصور"، وهو أحد العقول المقربة من الرئيس الراحل أنور السادات، وقائع وتفاصيل رحلاته برفقة الرئيسمن القاهرة إلى واشنطن وجنيف والرياض و طرابلس والقدس.. وغيرها من العواصم التي شهدت مباحثات ومفاوضات السلام بين مصر وإسرائيل، طيلة عامين هما: عمر المفاوضات، بدءًا من العام 1977 ونهاية بتوقيع اتفاقية السلام في "كامب ديفيد" عام 1979.





الجدير بالذكر، أن هذا الإصدار يتزامن مع إطلاقالدارلطبعات جديدة من كتاب "أعجبني هؤلاء" لأنيس منصور الذي يوثقمواقف كثيرة للكاتب مع العديد من الفنانين والعقول المفكرة، مثل: عباس العقاد وتحية كاريوكا.. وغيرهما؛ ليعكس تلك الحقبة الزمنية بكل جوانبها الفكرية والفنية.



