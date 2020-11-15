اليوم.. افتتاح "جنة هنا" على مسرح الغد و"عيلة الفقري" بالعائم

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 03:47 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
Advertisements

ضمن برنامج شهر نوفمبر لأنشطة وفعاليات قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يفتتح البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، العرض المسرحي الجديد "جنة هنا" من إنتاج فرقة مسرح الغد برئاسة الفنان سامح مجاهد، وذلك فى السابعة والنصف من مساء اليوم على مسرح الغد بالعجوزة، ويستمر العرض أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع .

البطولة للفنانين عبير الطوخي، هالة سرور، بالاشتراك مع الفنان أحمد الشريف، أشعار مسعود شومان، موسيقى وألحان أحمد الناصر، تصميم تعبير حركي حسن شحاتة، ديكور وأزياء مي زهدي، تأليف صفاء البيلي، إخراج محمد صابر .

كما يفتتح البيت الفنى للمسرح اليوم العرض المسرحى الجديد "عيلة الفقرى" من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي برئاسة الفنان أيمن عزب، وذلك فى التاسعة من مساء اليوم على المسرح العائم الكبير بالمنيل، ويستمر العرض يوميا ولمدة ١٠ أيام . 

البطولة للفنانين "محمد الصاوى، فاطمة الكاشف، أحمد  شمس، ماهر محمود، أيمن بشاي، نهاد سعيد، منة المصري، مجدي عبد الحليم، أشرف عبد الفضيل، محمود الهنيدي، إيهاب شهاب"، ديكور محمد هاشم، إضاءة عز حلمي، موسيقى وألحان أحمد الناصر، أغنية النهاية كلمات الشاعر بلال إمام، تأليف أحمد الملوانى، إخراج محمد متولي .



أخبار تهمك

تطورات صفقة «رونالدينهو الدنمارك» في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

منذ حوالي 13 ساعة

حسام البدري يستبعد نجم المنتخب من رحلة توجو

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يدرس بيع لاعب جديد

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

منذ ساعة و نصف

جلسة بين لجنة التخطيط وموسيماني لحسم موقف ثنائي الأهلي المعار

منذ أقل من نصف ساعة

شرط مُعقد يؤجل إنضمام مدافع وادي دجلة إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يخطط لخطف نجم إنبي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات مفاوضات الأهلي لضم «الساحر»

منذ حوالي 4 ساعات

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد حسن: الأهلي يفاوض نجم بيراميدز

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف علي أخر سعر للدولار في البنوك اليوم السبت 14-11-2020

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:29 م

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

09:00 ص

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

11:29 ص

أحمد حسن: الأهلي يفاوض نجم بيراميدز

02:43 م

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

12:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»