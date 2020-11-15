اليوم.. افتتاح "جنة هنا" على مسرح الغد و"عيلة الفقري" بالعائم





ضمن برنامج شهر نوفمبر لأنشطة وفعاليات قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يفتتح البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، العرض المسرحي الجديد "جنة هنا" من إنتاج فرقة مسرح الغد برئاسة الفنان سامح مجاهد، وذلك فى السابعة والنصف من مساء اليوم على مسرح الغد بالعجوزة، ويستمر العرض أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع .





البطولة للفنانين عبير الطوخي، هالة سرور، بالاشتراك مع الفنان أحمد الشريف، أشعار مسعود شومان، موسيقى وألحان أحمد الناصر، تصميم تعبير حركي حسن شحاتة، ديكور وأزياء مي زهدي، تأليف صفاء البيلي، إخراج محمد صابر .





كما يفتتح البيت الفنى للمسرح اليوم العرض المسرحى الجديد "عيلة الفقرى" من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي برئاسة الفنان أيمن عزب، وذلك فى التاسعة من مساء اليوم على المسرح العائم الكبير بالمنيل، ويستمر العرض يوميا ولمدة ١٠ أيام .





البطولة للفنانين "محمد الصاوى، فاطمة الكاشف، أحمد شمس، ماهر محمود، أيمن بشاي، نهاد سعيد، منة المصري، مجدي عبد الحليم، أشرف عبد الفضيل، محمود الهنيدي، إيهاب شهاب"، ديكور محمد هاشم، إضاءة عز حلمي، موسيقى وألحان أحمد الناصر، أغنية النهاية كلمات الشاعر بلال إمام، تأليف أحمد الملوانى، إخراج محمد متولي .











