من الصداقة إلى النزاعات.. القصة كامله بين نانسي عجرم وإليسا

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أثارت أزمة النجمة اللبنانية إليسا ونانسي عجرم، الجدل عبر السوشيال ميديا، والذي كان من المعروف عنهم بأنهم أصدقاء مقربين، إلي أن أصبحت بينهم خلافات على من الأفضل.



وترصد بوابة الفجر الفني القصة كامله بين نانسي عجرم وإليسا









البداية كانت مع عرض قناة “mtv” تقريرا أشار إلى أن نانسي عجرم ليست الفنانة الأولى بالوطن العربي وذلك بأرقام المتابعين عبر حساباتها بالسوشيال ميديا ، كما أنها ليست المطربة اللبنانية صاحبة الكليبات الأكثر تأثيرا في العالم العربي، ونسب التقرير إلى مواطنتها إليسا هذا اللقب.





وفي لقاء لإليسا عبر شاشة نفس القناة خلال احتفالها بمرور 20 عاما على بداية مشوارها الفني، تحدثت عن نانسي قائلة: “هي هيك تحسها البنت البيبي، إذا بدك”، ثم تراجعت على الهواء قائلةً: “أكيد مش (البيبي) يعني”.







وكان من الوضح أن تصريح إليسا ازعج نانسي عجرم، لذلك خرجت عن صمتها من خلال تغريدات أثارت الجدل عبر “تويتر”، وقالت فيها: “بفكروا إنو المهذب ما بيعرف يرد.. لأ المهذب ما بيرِد لأنو ما تعود ينزل لمستوى السخافات



وأشارت نانسي "إن كان بالأغاني أو بالكليبات أو بالحفلات أو بالنجاحات أو الإطلالات وحتى بالأرقام، ما بدها القصة غير آلة حاسبة”.





فيما عادت على الرد من جديد قائلة" “خليني أحسم الجدل من الآخر.. نانسي وهيفاء ونجوى ونوال وأنا وكلنا نجمات، وكلنا منسبق بعض ومنتسابق بالأرقام وبالأعمال، وهيدي منافسة شريفة ودليل صحة بالوسط الفني، نحنا بوضع مفروض كلنا ندعم بعض بهيك ظروف، ونزرع محبة وكلمة حلوة، مش متل بعض الناس الدخيلين اللي عم يخلقوا فتن”.





وأضافت "يمكن تغريدات نانسي انفهمت غلط، أو يمكن هيي مزعوجة من موضوع معين، بس هالشي ما بيمنع إنو نانسي عجرم نجمة كبيرة ورح نبقى نتنافس أنا أسبقها وهي تسبقني لأنو هيدي هي المنافسة الشريفة”.



واختمت إليسا حديثها عن ازمتها مع نانسي عجرم قائلة" وفي عيون عشاقي أنا الأفضل"