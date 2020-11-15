من الصداقة إلى النزاعات.. القصة كامله بين نانسي عجرم وإليسا

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 04:39 م
نانسي وإليسا
نانسي وإليسا
أماني سلام
Advertisements
أثارت أزمة النجمة اللبنانية إليسا ونانسي عجرم، الجدل عبر السوشيال ميديا، والذي كان من المعروف عنهم بأنهم أصدقاء مقربين، إلي أن أصبحت بينهم خلافات على من الأفضل.

وترصد بوابة الفجر الفني القصة كامله بين نانسي عجرم وإليسا




البداية كانت مع عرض قناة “mtv” تقريرا أشار إلى أن نانسي عجرم ليست الفنانة الأولى بالوطن العربي وذلك بأرقام المتابعين عبر حساباتها بالسوشيال ميديا ، كما أنها ليست المطربة اللبنانية صاحبة الكليبات الأكثر تأثيرا في العالم العربي، ونسب التقرير إلى مواطنتها إليسا هذا اللقب.


وفي لقاء لإليسا عبر شاشة نفس القناة خلال احتفالها بمرور 20 عاما على بداية مشوارها الفني، تحدثت عن نانسي قائلة: “هي هيك تحسها البنت البيبي، إذا بدك”، ثم تراجعت على الهواء قائلةً: “أكيد مش (البيبي) يعني”.



وكان من الوضح أن تصريح إليسا ازعج نانسي عجرم، لذلك خرجت عن صمتها من خلال تغريدات أثارت الجدل عبر “تويتر”، وقالت فيها: “بفكروا إنو المهذب ما بيعرف يرد.. لأ المهذب ما بيرِد لأنو ما تعود ينزل لمستوى السخافات

وأشارت نانسي "إن كان بالأغاني أو بالكليبات أو بالحفلات أو بالنجاحات أو الإطلالات وحتى بالأرقام، ما بدها القصة غير آلة حاسبة”.


فيما عادت على الرد من جديد قائلة" “خليني أحسم الجدل من الآخر.. نانسي وهيفاء ونجوى ونوال وأنا وكلنا نجمات، وكلنا منسبق بعض ومنتسابق بالأرقام وبالأعمال، وهيدي منافسة شريفة ودليل صحة بالوسط الفني، نحنا بوضع مفروض كلنا ندعم بعض بهيك ظروف، ونزرع محبة وكلمة حلوة، مش متل بعض الناس الدخيلين اللي عم يخلقوا فتن”.


وأضافت "يمكن تغريدات نانسي انفهمت غلط، أو يمكن هيي مزعوجة من موضوع معين، بس هالشي ما بيمنع إنو نانسي عجرم نجمة كبيرة ورح نبقى نتنافس أنا أسبقها وهي تسبقني لأنو هيدي هي المنافسة الشريفة”.

واختمت إليسا حديثها عن ازمتها مع نانسي عجرم قائلة" وفي عيون عشاقي أنا الأفضل"

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يدرس بيع لاعب جديد

منذ ساعتين و 51 دقيقة

شرط مُعقد يؤجل إنضمام مدافع وادي دجلة إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

تطورات مفاوضات الأهلي لضم «الساحر»

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات صفقة «رونالدينهو الدنمارك» في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

منذ يوم

أحمد حسن: الأهلي يفاوض نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 39 دقيقة

بيراميدز يرفض رحيل نجمه إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ حوالي 17 ساعة

حسام البدري يستبعد نجم المنتخب من رحلة توجو

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

منذ حوالي 14 ساعة

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف علي أخر سعر للدولار في البنوك اليوم السبت 14-11-2020

منذ يوم

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

المنتخب يضع الأهلي في مأزق كبير قبل نهائي القرن

منذ ساعة و 26 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:29 م

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

09:00 ص

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

11:29 ص

بيراميدز يرفض رحيل نجمه إلى الأهلي

04:31 م

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

12:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»