حمد الله ومايكون ضمن أفضل تشكيلتين في القارة الآسيوية

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 03:37 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تصدر لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عبد الرزاق حمد الله والبرازيلي مايكون قائمة ستة لاعبين نجحت في دخول تشكيلتين لأفضل اللاعبين في بطولة دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب.


تواجد القناص المغربي والمدافع البرازيلي في التشكيلة الأولى التي وضعتها شبكة أوبتا للإحصائيات بالإضافة إلى تواجدهم أيضاً في أفضل تشكيلة لاعبين بحسب تصويت الجمهور.


وقال الموقع الرسمي للإتحاد الآسيوي لكرة القدم أن ستة لاعبين فقط نجحوا في دخول القائمتين وهم :- عبد الرزاق حمد الله، مايكون (النصر السعودي) وبغداد بونجاح (السد القطري)، شجاع خليل زاده وسعيد آغائي (بيرسيبوليس الإيراني)، إلى جانب حارس المرمى حامد لاك (بيرسيبوليس).


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