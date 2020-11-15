وزير الأوقاف يعتمد إيفاد عدد من الأئمة للخارج

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 03:35 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد تجديد إيفاد كل من: الشيخ طه سعدي إبراهيم حامد – إمام وخطيب بأوقاف أسوان للعمل بالمركز الإسلامي - بونتوفيهو – فنزويلا، والشيخ عايد بشير عبد الحفيظ يونس – إمام وخطيب بأوقاف القاهرة للعمل بجامعة موسى بن بيق بدولة موزمبيق.

يفتتح يوم الجمعة القادمة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مسجد الإمام الشافعي، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمه وصيانته بتكلفة تقدر بنحو 13 مليون جنيه بتمويل من وزارة الأوقاف.
كما يقوم الوزيران ومحافظ القاهرة بتفقد أعمال مشروع ترميم ورفع كفاءة قبة مسجد الإمام الشافعي والتي تتم تحت إشراف وزارة السياحة والآثار، بتمويل من صندوق السفراء الأمريكي بتكلفة تقدر نحو 20 مليون جنيه.
يأتي ذلك في إطار افتتاح وزارة الأوقاف لتسعة وأربعين مسجدًا آخر على مستوى الجمهورية ليصل إجمالي ما تم افتتاحه خلال 81 يومًا من أول سبتمبر 2020م حتى الجمعة 20 11 2020م (502) مسجد.


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