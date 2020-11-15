رقم سلبي يهدد المنتخب الإسباني قبل مواجهة الماكينات الألمانية

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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لم ينجح المنتخب الإسباني من هزيمة نظيره المنتخب الألماني منذ نصف نهائي مونديال جنوب أفريقيا 2010 حيث نجح وقتها كارليس بويول من رأسية بعد ركنية تشافي أن يحقق الفوز التاريخي لمنتخب بلاده بهدف ليتأتل لاروخا للنهائي ويتوج بعدها باللقب على حساب المنتخب الهولندي.


ويستضيف منتخب إسبانيا نظيره المنتخب الألماني يوم الثلاثاء في لاكاتوخا ويُهدد رقم العشر سنوات مسيرة المنتخب الأسباني خاصةً أنه لم يتمكن أبناء إنريكي من تحقيق الفوز على الماكينات الألمانية.


وإجمالاً تواجه منتخب إسبانيا وألمانيا في 24 مواجهة تمكن الماتدور في حسم سبعة مباريات منها وتجرع الهزيمة في تسعة لقاءات فيما كان التعادل سيد الموقف في ثمانية مرات.

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