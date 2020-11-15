نظام الأوبن بوك.. شكل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 03:32 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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في ضوء استقرار العام الدراسي وسيره بشكل جيد، كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تصور لامتحانات الصف الأول والثاني الثانوي، الذي يعتمد على نظام الاوبن بوك.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن شكل امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي.

١. قررت وزارة التربية والتعليم، دخول الطلاب، امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، بكتاب العام الماضي، بعد قرار الوزارة بوقف طباعة الكتب لطلاب المرحلة الثانوية.

٢. ويسمح للطلاب بدخول الامتحانات بالكتاب الورقي للعام الدراسى الماضي.

٣. يعقد الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا على التابلت بنظام الأوبن بوك.

٤. تعتمد أسئلة الامتحان على قياس الفهم وبها أجزاء مقالية واختيار من متعدد.

٥. وتعتمد فلسفة التغيير في الثانوية الجديدة على الانتقال بالطالب من سياسة الحفظ والتلقين إلى الفهم والمعرفة وإكسابه مهارات تساعده على بناء شخصيته والتعايش مع الآخرين.

٦. وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدم طباعة كتب المرحلة الثانوية بالكامل، حيث يعتمد طلاب صفوف من الأول حتى الثالث الثانوى على أجهزة التابلت في التعلم.

٧. توفرت مصادر تعلم متعددة سواء على بنك المعرفة المصرى، أو منصات التعلم إضافة إلى القنوات التعليمية، حيث تم شراء أجهزة تابلت بقرابة 9 مليارات جنيه لطلاب الصفوف الثانوية منذ تطبيق التجربة 2018.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت انطلاق العام الدراسى المقبل 2020،2021، 17 أكتوبر الماضي، ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا).

ووافق المجلس على أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).
 
ووافق المجلس على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.

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