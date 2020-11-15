فخر الدين بن يوسف يحتفل بالعودة للإسماعيلى

إحتفل الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بعودته من جديد لصفوف الفريق وذلك بعد أن أنهى تعاقده قبل توقيع عقود جديده إعتباراً من الموسم القادم.









ونشر اللاعب صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور إنستغرام وعلق عليها قائلاً: " الحمد لله حمداً كثيراً مباركاً فيه.. من جديد مع برازيل العرب.. القادم أفضل إن شاء الله".









يُذكر أن إدارة نادي الإسماعيلي نججت في ضم اللاعب التونسي لتدعيم هجوم الفريق خلال الميركاتو الحالي بعد توصية من لجنة التعاقدات بالنادي التي تضم أحمد العجوز وأبوطالب العيسوي ومحمد محسن أبوجريشة برئاسة إبراهيم عثمان.



