أمطار ببعض المحافظات.. الأرصاد تعلن عن طقس الغد

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين.





طقس الاثنين نهارًا





- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.





- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية.





- طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة على البحر الأحمر وخليج السويس وتؤدي غلى اضطراب الملاحة البحرية.





- طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.





طقس الاثنين ليلًا





- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.





- طقس بارد على السواحل الشمالية.





- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.





- طقس بارد على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية:





- شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري.





- فرص أمطار خفيفة (30 % تقريبًا) على بعض المناطق من الوجه البحري، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية ومطروح ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش.





الوصف الفني لخرائط الطقس:





- يتأثر شمال البلاد بمنخفض جوي، بينما يتأثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.





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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة نوهت عن تعرض أجزاء من البلاد لحالة من عدم الاستقرار خاصة على شمال الدلتا مثل كفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية.





وأشارت "إيمان شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن الامطار التي تساقطت على المنصورة تحديدا كانت مصحوبة بحبات البرد، وذلك نتيجة وجود سحب رعدية، وهذه الظاهرة حدثت أكثر من مرة العام الماضي.



