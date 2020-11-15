موعد عودة صلاح إلى ليفربول عقب إصابته بفيروس كورونا

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 03:21 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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قالت صحيفة " ليفربول إيكو " اليوم الأحد أن الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز من الممكن أن لا يلحق بمباراة فريقه ضد أتالانتا الإيطالي لحساب مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا والمقرر لها الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.


وأضافت الصحيفة إلى أن صلاح قد يعود إلى إنجلترا بنهاية شهر نوفمبر الجاري حيث يتواجد في القاهرة حالياً بعد إنضمامه لقائمة منتخب مصر التي تواجه توجو لكن تأكد غيابه عن المباراتين بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.


وعلى الرغم من أن اللاعب لم تظهر عليه أي أعراض إلى أنه سيخضع للعزل لمدة لا تقل على عشرة أيام في الوقت الذي قد يضطر لعزل نفسه لأكثر من تلك الفترة حالة ظهور أعراض أخرى.

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