تعرف على تفاصيل 5 أغاني من ألبوم يارا الجديد







من ضمن الأغاني التي أصبحت جاهزة تمامًا للطرح هم 5 من توزيع الموزع العراقي نور هاشم، ومن ألحان الأدهم، وجيتارات باسم سعيد، وتم تنفيذ الأغاني بستديو فايز السعيد.



ونشرت يارا، مؤخرًا صورة ل"تيشرت" لاعب كرة القدم ليونيل ميسي، عبر تطبيق تبادل الصور (انستجرام).





وعلقتا يارا قائلة "بالرّغم من إنّي محرومه من حضور مباراياتو مع برشلونة في الملعب بسبب كورونا".





"هلّق صار فيّي إختُم سنة ال ٢٠٢٠، بأحلى وأفخَم هديّة من الأسطورة ميسي".













تعمل المطربة يارا، على قدم وساق للانتها من كافة تفاصيل ألبومها المقبل وذلك استعدادًا لطرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.