مقدرش أزعل منه.. أحمد فلوكس يعلق على أزمة خلافه مع هاني شاكر

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 03:17 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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علق الفنان أحمد فلوكس، على أزمة خلافة مع النجم هاني شاكر نقيب المهن الموسقية، التي انتشرت خلال الفترة الماضية.


قال أحمد فلوكس، خلال لقائه في برنامج "واحد من الناس" المذاع عبر فضائيه شاشة الحياة "مع الأعلامي عمرو الليثى" " مقدرش أبقى زعلان منه ده أستاذنا وأبونا ومعتقدش إنه زعلان مني عشان هو قلبه أبيض"


وأضاف "أنا هاجمته وكنت منفعل من كم النفاق وهو كان شايف إني بعمل شو، وتابع موجهًا رسالة: أنا احترم قامته الفنية وأنا واثق أن أستاذ هاني فهم قصدى غلط، وحاولت أصالحه، عايز أقوله متزعلش مني أنا طبعا مقصدش خالص.. أنا بحبه جدا وهو قلبه طيب جدا".


يشار إلي أن أحمد فلوكس، كان هاجم نقيب المهن الموسقية هاني شاكر، بعدما نعي اليوتيوبر مصطفى حفناوي.

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