5.2 مليار جنيه إيرادات" بايونيرز" خلال أول 9 شهور من 2020

حققت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية إيرادات مجمعة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بلغت 5.2 مليارجنيه، بينما حققت صافي ربح قدره 867 مليون جنيه مصري قبل خصم حقوق الأقلية.





وبلغ صافي ربح المجموعة بعد خصم حقوق الأقلية 744 مليون جنيه مصري، مقابل 958 مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة من عام 2019 بانخفاض قدره 22%.





وقد بلغت إيرادات شركة بايونيرز خلال الربع الثالث من العام 1.6 مليار جنيه مصري مقابل 1.8 مليار جنيه في الربع الثالث من عام 2019، قادها القطاع العقاري حيث ساهم بـ46% من إجمالي الإيرادات خلال الربع الثالث من عام 2020.





وارتفعت إجمالي أصول المجموعة إلى 18.8 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020 مقابل 16 مليار جنيه في نهاية عام 2019.





وقد استطاعت المجموعة الحفاظ على معدلات ربحية جيدة خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2020، حيث بلغت نسبة مجمل الربح إلى المبيعات 30% مقابل 26% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019.





بينما سجل هامش صافي الربح قبل خصم حقوق الأقليلة 17% مقابل 14% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019، وتم تحقييق عائد يبلغ 0.77 جنيه للسهم في الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2020.







