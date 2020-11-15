5.2 مليار جنيه إيرادات" بايونيرز" خلال أول 9 شهور من 2020

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 03:10 م
بايونيرز القابضة
بايونيرز القابضة
نيفين سمير
Advertisements
حققت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية إيرادات مجمعة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بلغت 5.2 مليارجنيه، بينما حققت صافي ربح قدره 867 مليون جنيه مصري قبل خصم حقوق الأقلية.

وبلغ صافي ربح المجموعة بعد خصم حقوق الأقلية 744 مليون جنيه مصري، مقابل 958 مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة من عام 2019 بانخفاض قدره 22%.

وقد بلغت إيرادات شركة بايونيرز خلال الربع الثالث من العام 1.6 مليار جنيه مصري مقابل 1.8 مليار جنيه في الربع الثالث من عام 2019، قادها القطاع العقاري حيث ساهم بـ46% من إجمالي الإيرادات خلال الربع الثالث من عام 2020.

وارتفعت إجمالي أصول المجموعة إلى 18.8 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020 مقابل 16 مليار جنيه في نهاية عام 2019.

وقد استطاعت المجموعة الحفاظ على معدلات ربحية جيدة خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2020، حيث بلغت نسبة مجمل الربح إلى المبيعات 30% مقابل 26% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019.

بينما سجل هامش صافي الربح قبل خصم حقوق الأقليلة 17% مقابل 14% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019، وتم تحقييق عائد يبلغ 0.77 جنيه للسهم في الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2020. 


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

تطورات مفاوضات الأهلي لضم «الساحر»

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يخطط لخطف نجم إنبي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ حوالي 16 ساعة

حسام البدري يستبعد نجم المنتخب من رحلة توجو

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف علي أخر سعر للدولار في البنوك اليوم السبت 14-11-2020

منذ يوم

أحمد حسن: الأهلي يفاوض نجم بيراميدز

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

منذ يوم

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

منذ حوالي 8 ساعات

شرط مُعقد يؤجل إنضمام مدافع وادي دجلة إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

منذ يوم

تطورات صفقة «رونالدينهو الدنمارك» في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يدرس بيع لاعب جديد

منذ ساعة و 26 دقيقة

موضوعات متعلقة

إيرادات "هيرميس" تتجاوز مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2018

إيرادات "المصرية للإتصالات "تصعد لـ 6 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2019

أرباح "طلعت مصطفي " تصعد لـ 361.2 مليون جنيه خلال 3 شهور

1.3 مليار جنيه أرباح "بايونيرز القابضة " خلال عام 2019

تراجع أرباح "بنك فيصل الإسلامي" بنسبة 41.8% خلال الربع الأول من 2020

تراجع أرباح "عامر جروب" بنسبة 0.75% خلال 9 أشهر

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:29 م

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

09:00 ص

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

11:29 ص

أحمد حسن: الأهلي يفاوض نجم بيراميدز

02:43 م

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

12:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»