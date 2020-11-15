برشلونة يُعلن التشخيص الأولي لإصابة بوسكيتس

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق والمنتخب الإسباني سيرجيو بوسكيتس خلال التعادل مع سويسرا في منافسات دوري الأمم الأوروبية.









وكان بوسكيتس قد شارك في المباراة أساسياً لكنه غادر الملعب عقب تعرضه لإصابة قوية في الركبة اليسرى في الوقت الذي جاء فيه التشخيص الأول لإصابته أنها إلتواء خفيف في الرباط الخارجي بالركبة اليسرى.









وأضاف البيان أن اللاعب سوف يخضع لأشعة بالرنين المغناطيسي يوم غداً الاثنين بالإضافة إلى أنه سيبتعد عن المشاركة في التدريبات الجماعية بسويسرا.



