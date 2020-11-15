بإطلالة أنيقة.. راغب علامة يتألق فى أحدث ظهور له

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 03:07 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان راغب علامة على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشر راغب علامة عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة له ظهر فيها بإطلالة أنيقة، حيث اعتمدت على بدلة مكونة من بليزر لبنى وقميص أبيض، وحازت إطلالته على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه.



يذكر أن آخر أعمال النجم اللبناني راغب علامة، كانت أغنية "انتوا أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب.

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