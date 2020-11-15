مانشستر سيتي يبدأ مفاوضات تجديد عقد جوارديولا

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 03:07 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي مفاوضات تجديد عقد المدير الفني للفريق الأسباني بيب جوارديولا خلال الفترة المقبلة.


وقالت صحيفة " تيليجراف " الإنجليزية أن تجديد عقد بيب يفتح الباب مجدداً من أجل ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم البلوجرانا خلال الصيف القادم.


وأضافت الصحيفة إلى أن ميسي كان قريب للغاية من الإنضمام للسيتزينز لكن تمسك البلوجرانا بالشرط الجزائي أوقف الصفقة ليستمر في فريقه الموسم الجاري ويُمكنه الرحيل الموسم القادم بدون مقابل وتجديد عقب بيب سيقرب وجهات النظر ويجعل إنضمام ميسي أمر في المتناول.

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بيب جوارديولا الدوري الانجليزي

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