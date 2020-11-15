النقل العام تستخرج كارنيهات الركوب مجانًا لكبار السن بـ5 جنيهات

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 03:06 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تعليماته لهيئة النقل العام باصدار كارنيهات اشتراك مجاني سنوي لكبار السن فوق سن الـ70 عاما للركوب مجانا بأتوبيسات النقل العام بالقاهرة الكبرى، وذلك لتخفيف العبء عن كبار السن وعرفانا بالجميل لهذه الفئة التى خدمت الوطن فى مختلف المجالات وتنفيذا لتوجيهات الدولة.

وأشار اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام، أن الإشتراك سارى لمدة عام كامل ويمكن استخراج الكارنية من مكاتب اشتراكات النقل العام بموقف العباسية ومكتب النقل العام بجامعة الأزهر بمدينة نصر ومكتب هيئة النقل العام بالعتبة ومكتب هيئة النقل العام بالمظلات ومكتب هيئة النقل العام بالجيزة 7 شارع مراد.

وأكد رئيس هيئة النقل العام أن المكاتب تعمل من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرًا ولا يحتاج المواطن سوى تقديم صورة من بطاقة الرقم القومى و2 صورة شخصية ومبلغ 5 جنيهات تكلفة إصدار الكارنيه.

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