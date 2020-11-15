ب25 مليون مشاهدة..تامر حسني يتربع على عرش "يوتيوب"

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 03:06 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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يحقق النجم تامر حسني، خلال هذه الفترة نجاحًا ساحقًا، بأغاني ألبومه الجديد"خليك فولاذي" التي استطاعت أن تكون محط اهتمام الجميع، وتتصدر تريند جميع التطبيقات الموسيقية وموقع الفيديوهات"يوتيوب".


وتصدر حسني تريند الموسيقى على موقع اليوتيوب، حيث احتلت أغنية"قولني كلام" المركز الأول، وحققت 7 ملايين مشاهدة على نفس الموقع.


وتأتي أغنية "كرهتني في الحب" في المركز الثاني ب6 ملايين مشاهدة، ثم تأتي أغنية "بالف سلامه" في المركز الرابع بتحقيقها 12 مليون مشاهدة.


وسيطرت أيضًا الأغاني الجديدة على جميع التطبيقات الموسيقية بتحقيقها المراتب الأولى بقائمة الأكثر استماعًا حيث حققت 5 أغاني لحسني، المراتب الأولى عبر تطبيق "ديزر" في مصر وهم، قولني كلام، بألف سلامه، كرهتني في الحب، فجأه افترقنا، ومبطلناش إحساس

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جدير بالذكر أن أغنية "كرهتني في الحب"، من كلمات محمد البوغه، وألحان محمود الخيامي، توزيع طارق عبد الجابر، وأغنية "قولني كلام" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع علي فتح الله، و" بألف سلامة" كلمات تامر حسين، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس يحيى يوسف، ماستر جلال حمداوي،
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"فجأة افترقنا" من كلمات محمد عاطف، ألحان تامر علي، توزيع وميكس يحيى يوسف، ماستر جلال الحمداوي، تسجيل جلال فهمي،

أما أغنية "مبطلناش احساس" من كلمات محمد القياتي، وألحان محمد حمزه، وتوزيع أمين نبيل.

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