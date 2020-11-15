في زيارته للكويت.. ٤ لقاءات هامة لوزير الخارجية

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 03:02 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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يزور وزير الخارجية سامح شكري خلال الساعات الحالية دولة الكويت، ضمن الزيارات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين مصر والدول الشقيقة خلال الفترة الحالية.

وخلال الزيارة، أجرى وزير الخارجية سامح شكري عدد من اللقاءات الهامة لبحث عدد من القضايا المشتركة بين الدولتين وكذلك القضايا العالقة بالمنطقة، وفيما يلي يقدم "الفجر" رصد لأبرز تلك اللقاءات:

- التقى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، واستعرض الطرفان خلال اللقاء مجمل العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وسبل دفعها الى آفاق أرحب وأوسع، بالإضافة إلى التنسيق والتشاور حول عدد من القضايا الاقليمية والدولية.

- عقد لقاء مع نظيره الكويتى الدكتور أحمد الناصر ناقش خلاله الطرفان أوجه العلاقات الوطيدة بين البلدين، والتأكيد على مواقفهما تجاه أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات المُتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية.

- التقى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت، وأوضح أحمد حافظ، وخلال اللقاء أكد سامح شكري على ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط أخوية وعلاقات استراتيجية مُمتدة، وأهمية العمل خلال المرحلة القادمة على استغلال الفرص المتاحة لدى الجانبين للدفع قًدمًا بمجالات التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب، مع إيلاء أهمية خاصة لمجالات التعاون الاقتصادي، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الصادرة من قيادة البلدين، كما أعرب الوزير شكري عن التقدير لما قدمته الكويت من دعم للاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة وللدور النشط للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في دعم التنمية في مصر.


- بحث وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأحد، مع رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ صباح الخالد مختلف مجالات التعاون الثنائى وسبل دفعها قدما إلى آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة.

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