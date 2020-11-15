برفقة هانى رمزي وعمرو سعد.. أحدث ظهور لأحمد سعد عبر إنستجرام

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يحرص الفنان أحمد سعد على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ونشر أحمد سعد عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة له برفقة الفنانين هاني رمزي وعمرو سعد، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه.





يذكر أن آخر أعمال أحمد سعد أغنية "100 حساب"، بمشاركة مطرب المهرجانات حسن شاكوش.





أغنية "100 حساب"، من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى، وكانت الأغنية قد أثارت أزمة بين نقابة الموسيقيين وشركة "مزيكا".