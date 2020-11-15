إصابة جديدة تصعق يورجن كلوب

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 03:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد عن أن دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي تعرض لضربة جديدة خلال فترة التوقف الدولية الجارية.


وقالت صحيفة " ديلي ميل البريطانية ان الاسكتلندي اندرو روبيرتسون مدافع الريدز تعرض لإصابة قوية من المُمكن أن تبعده عن الملاعب لأكثر من يوم.


وأشارت الصحيفة إلى أن يورجن كلوب يأمل في أن يتم إستبعاد روبرتسون من معسكر المنتخب الأسكتلندي خوفاً من تفاقم الإصابة التي تعرض لها خاصةً أن الفريق يعاني من إصابات عديدة مثل فان دايك وجو جوميز وأرنولد.

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