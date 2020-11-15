قبال غير مسبوق على الانتخابات التكميلية لنقابة القراء والمحفظين

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 02:59 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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أعلن محمد الساعاتى المتحدث الرسمى لنقابة محفظى وقراء القرآن الكريم أن مقر النقابة بالسيدة زينب بالقاهرة شهد مقر نقابة القراء منذ الساعات الأولى اليوم الأحد، إقبالا كبيرا من أهل القرآن من أعضاء النقابة على مستوى الجمهورية، للمشاركة الفعالة فى عملية الإنتخابات التكميلية لمجلس الإدارة، لاختيار ثلاثة أعضاء من بين الأسماء التى تقدمت للترشح، وفى حالة نجاح الثلاثة أعضاء الجدد سينضمون إلى من سبقوهم إلى مجلس الإدارة البالغ عددهم 17 عضوا فازوا بالتزكية ومعهم النقيب الجديد فضيلة الشيخ محمد صالح حشاد-شيخ عموم المقارئ المصرية الذى فاز بالتزكية لتطابق الشروط عليه.

وقال الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء-: إن مشهد توافد أهل القرآن بكثافة غير مسبوقة على مقر النقابة اليوم من جميع محافظات الجمهورية، جعلنى أشعر بالفخر والسعادة، حيث تأكد لدى الجميع حرص أهل القرآن على مصلحة القرآن الكريم وأهله.

كما وجه الشيخ حشاد الشكر والتقدير إلى كل الغيورين على مصلحة النقابة وأهل القرآن وأصحاب المعاشات. وخص من بين هؤلاء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الذي كثيرا ما يدعم النقابة وأهل القرآن سواء معنويا أو ماديا أو معنويا.

وأذكر بأن الوزير كان قد خصص ثلثمائة ألف جنيه للنقابة لخدمة أهل القرآن وأصحاب المعاشات على ثلث دفعات.

و قرر مجلس إدارة النقابة عمل لوحة شرف توضع في مدخل النقابة ويوضع بداخلها أعضاء النقابة ممن شاركوا في تأسيسها وتولى منصب النقيب وأفنوا حياتهم من أجل إسعاد أجيال المستقبل من قراء القرآن في العصر الجديد وهم: المشايخ عبد الباسط عبد الصمد. محمود علي البنا. أحمد الرزيقي. أبو العينين شعيشع. وأخيرا الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

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