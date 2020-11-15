أرملة سعيد طرابيك تحيي ذكرى وفاته الخامسة
الأحد 15/نوفمبر/2020 - 02:28 م
الفجر الفني
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أحيت أرملة الفنان الراحل سعيد طرابيك، سارة طرابيك، الذكرى الخامسة لوفاته، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكتبت سارة قائلة: " تمر الأيام وتمضي السنين ويبقي في القلب الغالي سعيد طرابيك، تمر اليوم الذكرى السنوية الخامسة للغائب الحاضر أغلى إنسان عندي في الدنيا كلها هتفضل في قلبي طول عمري".
وأضافت : "ياريت كل الناس اللي بتحبه تدعيله بالرحمه والمغفرة، ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته ويلهمنى الصبر والسلوان يارب".