أرملة سعيد طرابيك تحيي ذكرى وفاته الخامسة

أحيت أرملة الفنان الراحل سعيد طرابيك، سارة طرابيك، الذكرى الخامسة لوفاته، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وكتبت سارة قائلة: " تمر الأيام وتمضي السنين ويبقي في القلب الغالي سعيد طرابيك، تمر اليوم الذكرى السنوية الخامسة للغائب الحاضر أغلى إنسان عندي في الدنيا كلها هتفضل في قلبي طول عمري".





وأضافت : "ياريت كل الناس اللي بتحبه تدعيله بالرحمه والمغفرة، ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته ويلهمنى الصبر والسلوان يارب".



