أرملة سعيد طرابيك تحيي ذكرى وفاته الخامسة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 02:28 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أحيت أرملة الفنان الراحل سعيد طرابيك، سارة طرابيك، الذكرى الخامسة لوفاته، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وكتبت سارة قائلة: " تمر الأيام وتمضي السنين ويبقي في القلب الغالي سعيد طرابيك، تمر اليوم الذكرى السنوية الخامسة للغائب الحاضر أغلى إنسان عندي في الدنيا كلها هتفضل في قلبي طول عمري".


وأضافت : "ياريت كل الناس اللي بتحبه تدعيله بالرحمه والمغفرة، ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته ويلهمنى الصبر والسلوان يارب".


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