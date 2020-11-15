أول ظهور إعلامي لشهيرة بعد رحيل محمود ياسين

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 02:25 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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كشف الإعلامي عمرو الليثي، عن مقطع فيديو من إحدى حلقات برنامجه "واحد من الناس" تظهر فيها الفنانة شهيرة ليعد هذا الظهور الأول لها إعلامياً بعد وفاة زوجها الفنان الراحل محمود ياسين.

وتتحدث الفنانة شهيرة خلال لقائها في برنامج "واحد من الناس" عن قصة حياتها مع زوجها الفنان الكبير محمود ياسين، وكيف بدأت العلاقة بينهما وبعض الأمور الشخصية المتعلقة بحياتهما التي تعد من أنجح العلاقات في الوسط الفني.

 كما تتحدث عن شائعات عودتها للفن مرة أخرى وأزمة خلع الحجاب، وتكشف العديد من لأسرار التي كانت غائبة عن الكثير من جمهورها.

يذكر أن النجم الكبير محمود ياسين توفي الشهر الماضي، بعد مشوار طويل حافل بالأعمال السينمائية والتليفزيونية التي جعلته فتي الشاشة علي مدار عقود طويلة ماضية.

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