وزيرة التخطيط: مصر تقدمت 90 نقطة في مؤشر جودة الطرق





أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ، أن البرنامج الاقتصادي الناجح ساهم في تحسين جميع المؤشرات الاقتصادية وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري.





وأوضحت هالة السعيد، أن الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، "بين عامي 2014 و2019"، ساهمت في تقدم مصر 62 مرتبة من المركز 114 إلى 52 في مؤشر البنية التحتية المدرجة في مؤشر التنافسية، إلى جانب ارتفاعها 90 نقطة لتصل إلى المرتبة 28 في مؤشر جودة الطرق متقدمة من المرتبة 118.





جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في فعاليات “أسبوع مصر الافتراضي” الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA وغرفة التجارة المصرية البريطانية EBCC، والذي تمتد فعالياته على مدار أربعة أيام من 9 وحتى 12 من نوفمبر الحالي كبديل لبعثة طرق الأبواب التجارية التي تقوم عليها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في نسختها الخامسة هذا العام.





وسلطت السعيد الضوء على إنشاء أول صندوق سيادي في مصر ودوره في خلق فرص شراكة أكثر فعالية بين القطاعين العام والخاص للمشروعات التي تحقق المنفعة والمصالح المشتركة، والمساهمة في التنمية المستدامة، ورفع القيمة في جميع المجالات، وزيادة الاستثمارات المشتركة مع القطاع الخاص ومؤسسات الاستثمار المحلية والإقليمية والصناديق السيادية العربية والدولية، موضحة أن دور الصندوق يكمن في جذب الاستثمارات الخاصة في الأصول غير المستغلة بالقدر الكافي من أجل إطلاق العنان لإمكانات الدولة الهائلة وخلق قيمة طويلة الأجل للأجيال القادمة.





وأكد زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، على أهمية تشجيع التنمية والاستثمار المستدامين في جميع القطاعات. وحث على التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص في شتى المجالات. كما ركز على الدور الفعال التي تلعبه الدولة في تخطي الازمات في الفترة السابقة.



