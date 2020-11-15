جورج كلوني ينفق مليون دولار على منزل العزوبية لتحويله إلى عائلي

أكد تقارير صحافية ان النجم العالمي جورج كلوني أنفق أكثر من مليون دولار من أجل تحويل منزل العزوبية الخاص به في مدينة لوس أنجلوس الأميركية إلى منزل عائلي مميٍز لزوجته الحقوقية أمل علم الدين وتوأمهما.

وأشارت المعلومات الى ان النجم الاميركي يمتلك العقار في حي Studio City العصري منذفترة طويلة، ولكن منذ زواجه من المحامية اللبنانية لم يعمل على تجديد المنزل، ولكنه اتخذ هذا القرار أخيراً لجعل منزله أكثر راحة وملائماً لعائلته.

وكشفت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية عن صورة توضح الأعمال التصليحية الجارية في منزل كلوني، وظهر بوضوح التغييرات التي بدأ بها لتتناسب مع اولاده.

يذكر ان كلوني إشترى المنزل في لوس أنجلوس منذ عام 1995، كما أنه يمتلك قصوراً فخمة ببحيرة كومو في إيطاليا، وغرب لندن في إنكلترا.



