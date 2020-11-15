جورج كلوني ينفق مليون دولار على منزل العزوبية لتحويله إلى عائلي

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 02:16 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أكد تقارير صحافية ان النجم العالمي جورج كلوني أنفق أكثر من مليون دولار من أجل تحويل منزل العزوبية الخاص به في مدينة لوس أنجلوس الأميركية إلى منزل عائلي مميٍز لزوجته الحقوقية أمل علم الدين وتوأمهما.

وأشارت المعلومات الى ان النجم الاميركي يمتلك العقار في حي Studio City العصري منذفترة طويلة، ولكن منذ زواجه من المحامية اللبنانية لم يعمل على تجديد المنزل، ولكنه اتخذ هذا القرار أخيراً لجعل منزله أكثر راحة وملائماً لعائلته.

وكشفت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية عن صورة توضح الأعمال التصليحية الجارية في منزل كلوني، وظهر بوضوح التغييرات التي بدأ بها لتتناسب مع اولاده.

يذكر ان كلوني إشترى المنزل في لوس أنجلوس منذ عام 1995، كما أنه يمتلك قصوراً فخمة ببحيرة كومو في إيطاليا، وغرب لندن في إنكلترا.


أخبار تهمك

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

منذ يوم

فصلها وإلغاء ندب والدتها.. تفاصيل واقعة طالبة "الضفائر الفوشيا"

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يخطط لخطف نجم إنبي

منذ أقل من ساعة

شرط مُعقد يؤجل إنضمام مدافع وادي دجلة إلى الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات مفاوضات الأهلي لضم «الساحر»

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الأهلي يستقر على رحيل الثنائي الأجنبي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف علي أخر سعر للدولار في البنوك اليوم السبت 14-11-2020

منذ يوم

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

منذ حوالي 6 ساعات

حسام البدري يستبعد نجم المنتخب من رحلة توجو

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات صفقة «رونالدينهو الدنمارك» في الزمالك

منذ ثلث ساعة

تعرف على القائمة الأولى وأخر التعاقدات ببنى عبيد

منذ ساعة و 24 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 ص

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

11:29 ص

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

12:20 ص

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

07:59 ص

حسام البدري يستبعد نجم المنتخب من رحلة توجو

10:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»