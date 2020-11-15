تطورات صفقة «رونالدينهو الدنمارك» في الزمالك

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 02:02 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يستعد مسؤولو نادي الزمالك، للإعلان عن صفقة النجم المصري أمير عادل الملقب بألكساندر ياكوبسن والشهير في الدوري الدنماركي بـ «رونالدينيو» خلال الأيام القليلة المقبلة.


صفقة أمير عادل في الدوري الدنماركي


كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأبيض، قرر تأجيل الإعلان عن ضم أمير عادل لما بعد نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.


وأوضح المصدر أن انتقال أمير عادل إلى الزمالك سيكون في صفقة انتقال حر، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية داخل مصر.


وأوضح المصدر أن قرار مسؤولي الكرة بنادي الزمالك، بتأجيل الإعلان عن الصفقات الجديدة جاء لعدم تشتيت الاعبين قبل نهائي أبطال أفريقيا.


ويلتقى الزمالك غريمه التقليدي النادي الأهلي مساء يوم 27 نوفمبر الجاري، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

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