رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي نوفمبر للسداد الإلكتروني عبر رابط الشركة المصرية للاتصالات | غدا نهاية المهلة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 01:58 م
التليفون الارضي
التليفون الارضي
Advertisements

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي نوفمبر للسداد الإلكتروني عبر رابط الشركة المصرية للاتصالات | غدا نهاية المهلة

تنبيه هام إلى جميع عملاء الشركة المصرية للاتصالات، لابد من دخول رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي نوفمبر  2020 ومعرفة خطوات السداد من البيت أو من أي مكان آخر يتبع الشركة حتى لا يتعرض العملاء الكرام لقطع خدمة الهاتف والإنترنت المنزلي أيضا، ثم دفع غرامة، وذلك لأن مهلة السداد تنتهي غدا الأحد الموافق 15 نت نوفمبر الجاري، حيث أن مدتها شهر من تاريخ صدور الفاتورة، وهذه الفاتورة كانت قد صدرت في منصف شهر أكتوبر الماضي، لذلك تناشد الشركة كل من لم يقم بالسداد الدخول لموقعها الإلكتروني billing.te.eg للاستعلام ثم تسديد قيمة فاتورة استهلاكه.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي نوفمبر 2020
كما أوضحنا، أصبح ممكنا  الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بكافة أنواعه.

وذلك من خلال رابط الشركة المصرية للاتصالات الخدمة عبر موقعها من البيت.

كما أنه لابد من الإشارة لأهمية ذلك في ظل التوجيهات الحكومية بقضاء المصالح من المنزل  قدر المستطاع لتجنب انتقال عدوى فيروس كورونا.

ويمكن الاستفسار باستخدام رقم التليفون بكتابة رقم التليفون المراد الاستعلام عن فاتورته، مُرفقًا معه كود المحافظة ثم نقوم بالضغط على اظهر الفواتير، وبطبيعة الحال ستظهر آخر فاتورة تم رفعها على الموقع.

كما يمكن اللجوء للحساب المُسجل بموقع المصرية للاتصالات للاستعلام.

و تكون الفواتير مسجلة على الموقع الرسمي للشركة ومن خلال الموقع ستعرف  طريقة التسديد أيضا.

الشركة المصرية للاتصالات
فيما يتعلق بخدمات ي الشركة المصرية للاتصالات  المتاحة عبر موقعها الإلكتروني، فمنها خدمات الاستعلام .

كما يمكن الاستعلام عن عدة فواتير سابقة والاستفسار عن العروض وكذل السداد الإلكتروني.

كذلك يمكن للمواطن الاستعلام عن ما إذا كان تم سداد الفواتير أو لا عبر موقع المصرية للاتصالات.

ثم في حالة تعرض العميل لقطع الحرارة عن التليفون الأرضي وفصل الإنترنت، يمكنك الشكوى عبر الموقع لمعرفة السبب.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي نوفمبر للسداد الإلكتروني عبر رابط الشركة المصرية للاتصالات | غدا نهاية المهلة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فاتورة التليفون الارضي شهر نوفمبر 2020 فاتورة الارضي نوفمبر المصرية للاتصالات التليفون الارضي

أخبار تهمك

فصلها وإلغاء ندب والدتها.. تفاصيل واقعة طالبة "الضفائر الفوشيا"

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على القائمة الأولى وأخر التعاقدات ببنى عبيد

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

منذ يوم

شرط مُعقد يؤجل إنضمام مدافع وادي دجلة إلى الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

تعرف علي أخر سعر للدولار في البنوك اليوم السبت 14-11-2020

منذ يوم

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

تطورات مفاوضات الأهلي لضم «الساحر»

منذ ساعتين و 50 دقيقة

حسام البدري يستبعد نجم المنتخب من رحلة توجو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يخطط لخطف نجم إنبي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يستقر على رحيل الثنائي الأجنبي

منذ أقل من ساعتين

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

ادفع فاتورة التليفون الارضي شهر اكتوبر 2019 عبر رابط موقع المصرية للاتصالات "we - وي" billing.te.eg

استعلم الآن عن فاتورة التليفون الارضى المصريه للاتصالات لشهر أكتوبر 2019 عبر رابط billing.te.eg وطريقة الدفع أونلاين

طريقة سهلة.. تعرف على خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي وموعد انتهاء فترة السماح

الآن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2020 وطرق السداد عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات WE

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2020 | لعملاء WE برابط billing.te.eg

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي اكتوبر 2020 | لعملاء WE برابط billing.te.eg (الشركة المصرية للاتصالات)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 ص

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

11:29 ص

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

12:20 ص

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

07:59 ص

حسام البدري يستبعد نجم المنتخب من رحلة توجو

10:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»