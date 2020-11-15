"التجارى الدولى" يؤجل إعلان نتائج الربع الثالث لتحديد أثر فحص "المركزي" عليها

قرر مجلس إدارة “البنك التجاري الدولي مصر” تأجيل إعلان نتائجه المالية عن الربع الثالث من العام الجاري 2020، لحجته إلى مزيد من الوقت للانتهاء بشكل مرضى من إعداد القوائم المالية لهذه الفترة.





وقال البنك في بيان للبورصة المصرية اليوم، إنه لايزال يدرس النتائج التي تضمَّنها الفحص المحدود، الذي أجراه البنك المركزي المصري على حساباته، ويعمل حالياً، بالتعاون مع مراقبي الحسابات، على الانتهاء من تقدير أثر هذا الفحص على النتائج المالية للبنك، مؤكداً أنه لا يوجد حتى الآن، ما يشير إلى تأثير جوهري معاكس، بعد الفحص المبدئي، على الوضع المالي للبنك.





وكان البنك المركزي المصري، قد قرر الشهر الماضى تنحية هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي عن منصبه، بسبب وجود ملاحظات على الرقابة الداخلية ومخاطر الائتمان والعمليات المصرفية.





وتم تعيين شريف سامى عضو مجلس الإدارة غير التنفيذى خلفا لعز العرب فى منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى للبنك، وأعلن مجلس إدارة البنك أنه ملتزم بإعداد خطة تصحيحية لتدارك الملاحظات الرقابية للبنك المركزى.





وحقق البنك أرباحاً بلغت 4.997 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 5.35 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وارتفع صافي الدخل من العائد خلال الفترة إلى 12.47 مليار جنيه، مقابل 10 مليارات جنيه في النصف الأول من العام الماضي.





وتراجع سهم البنك بالبورصة المصرية اليوم نتيجة لزيادة الضغوط البيعية من قبل الأجانب والعرب ليسجل سعر 64.1 جنيه.