"التجارى الدولى" يؤجل إعلان نتائج الربع الثالث لتحديد أثر فحص "المركزي" عليها

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 01:50 م
البنك التجاري الدولي
البنك التجاري الدولي
نيفين سمير
Advertisements
قرر مجلس إدارة “البنك التجاري الدولي مصر” تأجيل إعلان نتائجه المالية عن الربع الثالث من العام الجاري 2020، لحجته إلى مزيد من الوقت للانتهاء بشكل مرضى من إعداد القوائم المالية لهذه الفترة.

وقال البنك في بيان للبورصة المصرية اليوم، إنه لايزال يدرس النتائج التي تضمَّنها الفحص المحدود، الذي أجراه البنك المركزي المصري على حساباته، ويعمل حالياً، بالتعاون مع مراقبي الحسابات، على الانتهاء من تقدير أثر هذا الفحص على النتائج المالية للبنك، مؤكداً أنه لا يوجد حتى الآن، ما يشير إلى تأثير جوهري معاكس، بعد الفحص المبدئي، على الوضع المالي للبنك.

وكان البنك المركزي المصري، قد قرر الشهر الماضى تنحية هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي عن منصبه، بسبب وجود ملاحظات على الرقابة الداخلية ومخاطر الائتمان والعمليات المصرفية.

وتم تعيين شريف سامى عضو مجلس الإدارة غير التنفيذى خلفا لعز العرب فى منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى للبنك، وأعلن مجلس إدارة البنك أنه ملتزم بإعداد خطة تصحيحية لتدارك الملاحظات الرقابية للبنك المركزى.

وحقق البنك أرباحاً بلغت 4.997 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 5.35 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وارتفع صافي الدخل من العائد خلال الفترة إلى 12.47 مليار جنيه، مقابل 10 مليارات جنيه في النصف الأول من العام الماضي.

وتراجع سهم البنك بالبورصة المصرية اليوم نتيجة لزيادة الضغوط البيعية من قبل الأجانب والعرب ليسجل سعر 64.1 جنيه.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

فصلها وإلغاء ندب والدتها.. تفاصيل واقعة طالبة "الضفائر الفوشيا"

منذ ساعتين و 45 دقيقة

تعرف على القائمة الأولى وأخر التعاقدات ببنى عبيد

منذ ساعة و 20 دقيقة

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

منذ يوم

تعرف علي أخر سعر للدولار في البنوك اليوم السبت 14-11-2020

منذ يوم

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات مفاوضات الأهلي لضم «الساحر»

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

منذ يوم

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

منذ حوالي 6 ساعات

حسام البدري يستبعد نجم المنتخب من رحلة توجو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

منذ حوالي 11 ساعة

شرط مُعقد يؤجل إنضمام مدافع وادي دجلة إلى الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الأهلي يستقر على رحيل الثنائي الأجنبي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يخطط لخطف نجم إنبي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

ارتفاع أرباح بنك التعمير والإسكان خلال 2018 بنسبة 50 %

"البنك التجاري الدولي" يحقق ارباحاً بـ 2.64 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2019

20.4% ارتفاع في أرباح "البنك التجاري الدولي" خلال النصف الأول من 2019

"البنك التجاري الدولي" يستعد لإتمام صفقة إستحواذ على حصة في بنك بكينيا

2.3 مليار جنيه ارباح "التجاري الدولي" خلال الربع الأول من 2020

تراجع أرباح "التجاري الدولي " بنسبة 6.6 % خلال النصف الأول من 2020

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 ص

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

11:29 ص

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

12:20 ص

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

07:59 ص

حسام البدري يستبعد نجم المنتخب من رحلة توجو

10:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»