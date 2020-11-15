30 جنيهاً تراجعاً فى أسعار الذهب خلال أسبوع.. وعيار 21 يسجل 822 جنيهاً

تراجعت أسعار الذهب بقيمة 30 جنيها فى السوق المحلى على مدار تداولات الأسبوع، بفعل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 65 دولاراً، نتيجة صعود الدولار، بعد إعلان شركة “فايزر” عن تطويرها للقاح أثبت فعاليته بنسبة 90% لمواجهة فيروس “كورونا”.





وقال جورج ميشيل، رئيس نقابة تجار وصناع الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 30 جنيهاً على مدار الأسبوع؛ حيث افتتح عيار 21 تداولات الأسبوع يوم الاثنين الماضى عند مستوى 852 جنيهاً، وأنهى تعاملات الأسبوع مساء السبت عند 822 جنيهاً، فى حين بدأت الأوقية عند 1952 دولاراً، وهبطت لمستوى 1887 دولاراً.





أضاف أن عيار 24 سجل 939 جنيهاً وعيار 18 سجل 704 جنيهات، والجنيه الذهب سجل 6576 جنيهاً.





وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقوة يوم الاثنين الماضى بنحو 39 جنيها، ليسجل حينها عيار 21 مستوى 813 جنيهاً كأكبر تراجع يومى فى تاريخ سوق الذهب بعد الإعلان عن اللقاح الجديد، مما دفع المستثمرين للتوجه نحو سوق الأسهم والسندات.





أوضح ميشيل أن الأسعار ارتفعت بعد ذلك على مدار الأسبوع نتيجة تزايد الإصابات بالوباء ما حد من شدة تراجع الأسعار، ومازال المستثمرين يترقبون تحركات السوق ومخاوف من توجه بعض الدول للإغلاق، خاصة وأن طرح اللقاح الجديد بالأسواق قد لا يتم إلا مع بداية 2021.



