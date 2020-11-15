استئصال ورم يزن 4 كيلو من ذراع مريض بمركز أورام طنطا (صور)

نجح فريق طبي بمركز أورام طنطا، في استئصال ورم ساركومي متضخم من ذراع مريض يبلغ من العمر 55 عاما، ويزن حوالي 4 كيلو جرام.





وضم الفريق الطبي الدكتور محمد السبروت استشاري جراحة الأورام، والدكتور عاصم الشبيني، استشاري جراحة الأورام، والدكتور ياسر محمد أخصائي الجراحه، والدكتور خميس عبد الله استشاري التخدير، الي جانب طاقم تمريض على أعلى مستوى.





من جانبة أكد الدكتور عاصم الشبيني، ان الورم كان متشعب وضاغط علي الشريان العضدي والأعصاب المغذية للذراع الأيمن.





وأضاف " الشبيني " انة تم استئصال الورم ووضع المريض تحت الملاحظة لمتابعة جميع الوظائف الحركية والحسية للذراع، حتي تحسنت حالتة الصحية.



