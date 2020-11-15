محافظ الدقهلية يكرم الحاصل على برونزية العالم للأساتذة في كمال الأجسام بإسبانيا

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 01:48 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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كرم محافظ الدقهلية، بطل العالم حمدي عبدالحليم غانم الحاصل على الميدالية البرونزية للأساتذة في كمال الأجسام، "مركز ثالث" فئة الرجال في إسبانيا والتي أقيمت في نوفمبر 2020، والبطل المذكور بن قرية درين بمركز نبروه، وعضو الجمعية العمومية بمركز شباب درين، بتسليمه شهادة شكر وتقدير، تقديرا لجهوده التي رفعت اسم مصر والدقهلية عاليا في المجال الرياضي.

واشاد المحافظ بالتفوق والتميز لابناء الدقهلية الرياضيين فى كافة المجالات الرياضية سواء محليا او دوليا مؤكدا اهتمام الدولة بالموهوبين والمتميزين وافساح الطريق امامهم لتعظيم المشاركة فى كافة الالعاب والمسابقات داخليا وخارجيا.

وثمن محافظ الدقهلية الجهود المتميزة لمديرية الشباب والرياضة لرعايتها للشباب والرياضيين مؤكدا على دعمه ورعايته المتواصلة لهذه الفئات الرياضية المتميزة فى كافة الالعاب والانشطة الرياضية.

حضر التكريم علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة، فؤاد بدراوى عضو البرلمان السابق عن مركز ومدينة نبروه،والسيد عوض الله مدير ادارة شباب نبروه، وائل السواح رئيس مجلس ادارة مركز شباب درين، وكابتن عبد الرحمن ابراهيم المدير الفنى للمنتخبات القومية مدرب المنتخب المصرى، رئيس نادى الناصرية الرياضى، وعصام غانم شقيق البطل المكرم.

وجاء ذلك فى اطار اهتمام الدولة بالرياضة والرياضيين وتشجيع وتحفيز الموهوبين والمتميزين منهم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وفى اطار التعاون والتنسيق القائم بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.
محافظ الدقهلية يكرم الحاصل على برونزية العالم للأساتذة في كمال الأجسام بإسبانيا
محافظ الدقهلية يكرم الحاصل على برونزية العالم للأساتذة في كمال الأجسام بإسبانيا
محافظ الدقهلية يكرم الحاصل على برونزية العالم للأساتذة في كمال الأجسام بإسبانيا
محافظ الدقهلية يكرم الحاصل على برونزية العالم للأساتذة في كمال الأجسام بإسبانيا

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محافظ الدقهلية بوابة الفجر الفجر

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