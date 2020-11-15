لبناء الكوادر الشابة.. إطلاق المبادرة الرقمية لشباب الخريجين في كفر الشيخ

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 01:47 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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أكدّ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المبادرة الرقمية لشباب الخريجين تهدف إلى تحقيق الفائدة لأبناء المحافظة من شباب الخريجين وتساهم في بناء القدرات الشاملة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحقق الفهم الكامل لمتطلبات الصناعة ومدى فائدتها في بناء قدرات المصريين وزيادة مزاياهم التنافسية.

وشدد المحافظ، على أن تلك المبادرة تأتي في إطار دعم القيادة السياسية لبناء قدرات الشباب في مجال المعرفة الرقمية، حيث الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مبادرة التعلم التكنولوجي لبناء قدرات الكوادر الشابة على أحدث تقنيات المعلومات والاتصالات والإلكترونيات وفي اطار التعاون المثمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة كفر الشيخ.

ويقوم بتنفيذ المبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في المعهد القومي للاتصالات لدعم خلق فرص العمل وتوفير المزيد من الإمكانات للمجتمع المصري.

وذلك من خلال أسلوب التدريب الذي يعتمد على دمج التعلم عن بعد من خلال محاضرات تفاعلية وتجارب معملية واقعية عبر شبكة الإنترنت مع إمكانية تنفيذ بعض التجارب المعملية بمقرات المعهد بالقرية الذكية ومدينة نصر وبعض المحافظات وبهذا الأسلوب يتحكم المتدرب بوقت التعلم ومكانه وسرعة تقدمه بشكل أكبر من البرامج التعلمية التقليدية. كما يتم التدريب علي إيجاد وظيفة من خلال منصات العمل الحر علي شبكة الانترنت.

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