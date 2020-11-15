مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.64% بختام جلسة الأحد

أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة أمس الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وأول جلسة بعد الحداد على وفاة رئيس الوزراء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.64% خاسراً 9.33 نقطة ليغلق عند مستوى 1439.80 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.9 مليون سهم بقيمة 203.3 ألف دينار بحريني.









وهبط بسوق البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 36.61% بضغوط هبوط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 9.46%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.41%، سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.26%، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.04%.