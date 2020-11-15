مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.64% بختام جلسة الأحد

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 01:41 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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أنهي سوق البحرين المالي،  تعاملات جلسة أمس الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وأول جلسة بعد الحداد على وفاة رئيس الوزراء،  علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.64% خاسراً 9.33 نقطة ليغلق عند مستوى 1439.80 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.9 مليون سهم بقيمة 203.3 ألف دينار بحريني.


 وهبط بسوق البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 36.61% بضغوط هبوط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 9.46%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.41%، سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.26%، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.04%.
 
كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.4% بضغوط هبوط سهم شركة مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 1.99%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.3% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.79%.
 

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