رئيس جامعة أسوان: مستمرون في المبادرة الرئاسية "الرياضة أمن قومي"

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 01:44 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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شهد اليوم الأحد الأستاد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان اليوم الرياضي للمشي بالجامعة ضمن فعاليات مباردة "الرياضة أمن قومي" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وبدأت فعاليات صباح اليوم الرياضي انطلاقا من بالحرم الجامعي بمدينه صحاري بالمشي مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك بحضور الدكتور عادل مكي عميد كلية التربية الرياضية.

وأكد الدكتور " غلاب" أن الرياضة أصبحت أسلوب حياة وفي ظل إكتمال المنشاءات الرياضية بالجامعة أصبحت الفرصة متاحة للجميع للمشاركة في الرياضة وفي مختلف الألعاب الرياضية.

وأشار، إلى أن استاد الجامعة الذي تم تجهيزه علي أعلي مستوي وبقوة استيعابية 2000 متفرج من الجمهور ويضم قاعة كبار الزوار ومكاتب إدارية وغرف خلع للملابس وتمارس عليه جميع الأنشطة الطلابية والمنافسات الكروية كما تم الانتهاء أيضا من عدة ملاعب متعددة الأغراض ملعب كرة السلة والطايرة والكرة الشاطئية وكرة اليد وأصبحت الجامعة اليوم لديها القدرة علي إستضافة المهرجانات الطلابية الدورات الرياضية والبطولات الجامعية التي تقام في سياق الأنشطة الطلابية علي مدار العام الجامعي 20202021 طبقا لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلي للجامعات.

وأضاف الدكتور عادل مكي عميد كلية التربية الرياضية أن الكلية وضعت خطة تنفيذ للمبادرة بتخصيص يومين للمشاركة الجميع في ممارسة الرياضة كل يوم أحد ويوم الثلاثاء من كل أسبوع تحت مفهوم الرياضة أصبحت أسلوب حياة وشارك اليوم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة للممارسة الرياضية بمختلف أنشطتها.
رئيس جامعة أسوان: مستمرون في المبادرة الرئاسية "الرياضة أمن قومي"
رئيس جامعة أسوان: مستمرون في المبادرة الرئاسية "الرياضة أمن قومي"
رئيس جامعة أسوان: مستمرون في المبادرة الرئاسية "الرياضة أمن قومي"
رئيس جامعة أسوان: مستمرون في المبادرة الرئاسية "الرياضة أمن قومي"
رئيس جامعة أسوان: مستمرون في المبادرة الرئاسية "الرياضة أمن قومي"
رئيس جامعة أسوان: مستمرون في المبادرة الرئاسية "الرياضة أمن قومي"
رئيس جامعة أسوان: مستمرون في المبادرة الرئاسية "الرياضة أمن قومي"
رئيس جامعة أسوان: مستمرون في المبادرة الرئاسية "الرياضة أمن قومي"

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