بعد فوزها بالمركز الثاني.. جوائز حازتها مصر كأفضل وجهة للغوص في العالم

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 01:44 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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استطاعت الدولة المصرية، منافسة إندونيسيا والفلبين، على جائزة أفضل وجهات سياحة الغوص عالميا للعام 2020، لتفوز بالمركز الثاني، حيث يقصدها الكثير من ممارسي الغوص والأنشطة البحرية.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن منافسة مصر لإندونيسيا والفلبين للحصول على لقب أفضل وجهة للغوص في العالم.

مصر تحصد المركز الثاني
فازت مصر بالمركز الثاني كأفضل وجهة للغوص في العالم لعام 2020، وذلك وفقا للتصويت الذي أجرته مجلة "دايف" DIVE البريطانية لعام 2020 لاختيار أفضل وجهات ومراكز الغوص حول العالم، وهو ما أبرزه الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلة. 

وأشار الموقع، إلى أن مصر حصلت على نسبة كبيرة من الأصوات، لافتا إلى أنه بجانب أن البحر الأحمر في مصر لم يعد فقط أحد أفضل وجهات الغوص في العالم، إنما يقع في عشقه الكثير من ممارسي الغوص والأنشطة البحرية لاسيما في ظل تميزه بالمياه الزرقاء الصافية والشمس الدافئة على مدار العام والشعاب المرجانية والحياة البحرية المتنوعة. 

ألقاب سابقة
واستطاعت مصر، الحصول على المركز الثاني كأفضل وجهة للغوص في العالم في تصويت مجلة الغوص الدولية "دايف ترافل" لسنة 2019.

وأدلى بالتصويت ما يزيد عن 30 ألف غواص على مستوى العالم، وقد جاء فى المركز الأول إندونسيا، وفي المركز الثاني مصر، ثم المكسيك في المركز الثالث.

ويعتبر البحر الأحمر من أكثر وجهات الغوص شهرة في العالم لمياهها الهادئة والصافية، والشعاب المرجانية الملونة، وحطام السفن المثيرة، وثروة الحياة البحرية. 

وتحظى شرم الشيخ، بأكثر من 30 موقعًا محليًا للغطس لاستكشافها، بالإضافة إلى خيارات مختلفة للمعيشة، ويمكن مشاهدة الدلافين وأسماك القرش الرمادية وسمك التونة والباراكودا أثناء الغطس.

بينما تتميز الغردقة، بموقعها الفريد، حيث يعشقها الحطام، حيث يمكنهم زيارة موقعي Thistlegorm وGiannis D المذهلين".

وسابقًا، حازت مصر على عدد من الجوائز والمواقع المتميزة عالميًا في مجال الغوص، حيث حصلت شواطئ البحر الأحمر في أعوام ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ و٢٠١٠ من خلال استطلاعات الرأي في السوق الإنجليزي على المركز الأول في رياضة الغوص والأنشطة البحرية، كما حصلت في عام ٢٠١٥ على المركز الثاني.

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