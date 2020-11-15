بختام التعاملات.. ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.27%

أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.27% رابحاً 6.20 نقطة ليغلق عند مستوى 2269.13 نقطة، وبلغ حجم التداول 117.4 مليون سهم محققة ما قيمته 115 مليون درهم من خلال تنفيذ 2039 صفقة لعدد 33 سهماً.









وصعد ببورصة دبي قطاعي النقل والبنوك بنسبة 0.76%، 0.65%، على التوالي، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 3.05%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.22%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.19%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.10%.