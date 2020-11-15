بختام التعاملات.. ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.27%

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 01:32 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.27% رابحاً 6.20 نقطة ليغلق عند مستوى 2269.13 نقطة، وبلغ حجم التداول 117.4 مليون سهم محققة ما قيمته 115 مليون درهم من خلال تنفيذ 2039 صفقة لعدد 33 سهماً.


 وصعد ببورصة دبي قطاعي النقل والبنوك بنسبة 0.76%، 0.65%، على التوالي، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 3.05%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.22%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.19%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.10%. 
 
وقفز 15 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 14.85%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 10.49%، فيما تراجع 14 سهماً على رأسها سهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 5%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 4.95%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 9 ملايين ورقة بقيمة 25.9 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.35%.

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