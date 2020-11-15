نادي قنا يتسلح بخبرة "شنط" استعدادا للقسم الثاني

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نجح الجهاز الفني لفريق نادي قنا بقيادة محمود إبراهيم المدير الفني للفريق، في الحصول على خدمات المخضرم مصطفي شنط لاعب الاسماعيلي وأسوان والجونة السابق، لمدة موسم في صفقة انتقال حر للاعب.



وقال محمود ابراهيم المدير الفني لفريق نادي قنا في تصريح خاص ل"الفجر الرياضى" إن وجود مصطفى شنط مع فريق قنا هذا الموسم يعد إضافة قوية للفريق لما يمتلك اللاعب من خبرة الفريق في احتياج إليها بالتعاون مع باقي اللاعبين الشباب أصحاب الامكانيات الفنية العالية.



وسبق لمصطفى شنط اللعب لأندية الإسماعيلي، وأسوان، والجونة والتعدين والالومنيوم، لياتي تعاقده مؤخرا مع نادى قنا ضمن صفقات الفريق القنائي استعدادا لدوري القسم الثاني هذا الموسم.



وأشار ابراهيم الي ان هناك بعض الصفقات التي ابرمها الفريق تعد إضافة قوية للفريق، موضحا ان الإعلان عن باقي الصفقات سوف يأتي من خلال مؤتمر صحفي بوجود مجلس إدارة النادي برئاسة المحاسب اشرف سعد، والمشرف العام على الكرة المستشار مؤمن ابو حديد.



يذكر ان فريق نادي قنا، انهي منذ ايام إجراءات انضمام محمد الامير مهاجم وهداف نادي شباب بداوي، احد أندية القسم الثالث بالدقهلية.