تسديد رسوم التصالح لمخالفات البناء للحالات المستحقة من محدودي الدخل بمركز فرشوط

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 01:34 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قام حازم عمر نائب محافظ قنا بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة فرشوط لمتابعة بدء دفع رسوم التصالح لمخالفات البناء للحالات المستحقة من محدودي الدخل والأولى بالرعاية بمركز فرشوطـ، مشيرا إلى أن إجراءات دفع رسوم التصالح بدأت اليوم ايضا في مركزي أبو تشت ونجع حمادي، مؤكدا أن القيادات التنفيذية ومسئولي المبادرة يتابعون إجراءات دفع الرسوم في تلك المراكز أولا بأول.

وجاء ذلك بمشاركة شباب البرنامج الرئاسى والاستاذ حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي والاستاذ خالد ابو الوفا ممثل مؤسسة حياة كريمة والاستاذ محمود احمد ممثل مؤسسة صناع الخير والاستاذة نجلاء حارس مسئول المشاركة المجتمعية بوحدة حياة كريمة بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح نائب المحافظ ان فريق مبادرة التصالح حياة قام بفحص 2310 حالة فى 40 قرية موزعة على 7 مراكز بالمحافظة بواقع ( 12 قرية بأبوتشت – 9 بمركز دشنا – 8 بمركز نجع حمادي – 6 بمركز فرشوط - 3 بمركز قوص – وقرية واحدة فى كل من مركز قنا والوقف ) مشيرا الى ان ان الحالات التى تستحق دفع رسوم التصالح بلغت 820 حالة فى جميع القرى المستهدفة مؤكدا ان دفع رسوم التصالح لتلك الحالات يستمر على مدار ثلاثة ايام بدءا من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل.

وأوضح نائب محافظ قنا أن مؤسسة حياة كريمة أطلقت مبادرة «التصالح حياة» تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء لمحدودي الدخل والأولى بالرعاية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية فى التجمعات الريفية المستهدفة.

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