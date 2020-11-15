لأ توجدوجد موجات للفيروس وتحذير عاجل.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة كورونا

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 01:34 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أدلي الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عدة تصريحات مهمة بشأن آخر مستجدات فيروس كورونا.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا:

مفاجأة بشأن لقاح الصينى:

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن مشاركته في تجربة السريرية للقاح الصيني، مؤكدًا أنه بحالة صحية جيدة هو وزوجته ونجله بعد حصولهما على اللقاح، قائلا "أنا ومراتي وابني حصلنا عليه.. وبنجري ونلعب".

وأضاف أنه تفقد عدد من مستشفيات العزل الأيام الماضية، ولم تنتقل له العدوي، فضلا على أن نجله حضر أحد الأفراح وأصيب عدد من زملائه بالكورونا، وهو لم يصيبه شيىء.

تحذير من الفترة القادمة:

حذر رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا الفترة المقبلة، حيث تنشط الفيروسات خلال فصل الشتاء، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

البرتوكول العلاجي الجديد:

وأوضح الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن بروتكول العلاج الجديد لعلاج فيروس كورونا ليس ورقة، وإنما يتكون من 28 ورقة، وتختلف الأدوية وفقا لطبيعة الحالة، حيث تنقسم الحالات إلى بسيطة وشديدة ومتوسطة، ولا يوجد بروتكول ثابت.

وأشار الي أن البروتكول الجديد تم إضافة مضادات للتجلط، مع تقنين لاستخدام الكورتيزون، لافتا إلى أنهم يعملون على وضع البروتكول منذ شهر يوليو الماضي، مع تدريب الأطباء في مستشفيات الحميات والصدر.

بشري سارة:

أكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه لا يوجد ضغط على المستشفيات، ومن يشعر بأي أعراض عليه التوجه للمستشفى حتى يتم تقييم الحالة، ويصرف الدواء المناسب للحالة، معلقا: "اختاروا المستشفى اللي تعجبكم.. ومجانا".

إجراء جديد للمستشفيات:

أعلن الدكتور حسام حسني رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، أنه تم زيادة عدد عدد المستقبلين للاستفسارات بالخط الساخن 105 إلى 800 موظف، ويعملون على مدار 24 ساعة، مؤكدا أن كافة أدوية بروتكول العلاج الجديد متوفرة وبكميات تكفي حتى نهاية فصل الشتاء.

لا يوجد موجات للفيروس:

لفت رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، الي أن مصر في مرحلة الحذر في مواجهة فيروس كورونا، موضحًا أنه لا يوجد موجات في فيروس كورونا، ولكننا مازلنا في مرحلة الوباء.

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