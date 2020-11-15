مروة عيد لـ"الفجر الفني": "ربع قيراط" حققلي حلمي بالعمل مع ريهام عبد الغفور

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تشارك الفنانة مروة عيد في حكاية "ربع قيراط" ضمن أحداث مسلسل "الإ أنا" والتي تُعرض حاليًا عبر قناة "DMC"، والتي تقوم ببطولتها ريهام عبد الغفور، مصطفى درويش، شاهيستا سعد، عصام السقا، إبراهيم السمان، محمد درويش، عبد المنعم رياض، نادية رشاد، سناء يوسف، وهي من تأليف أمين جمال، شريف يسري، إخراج أحمد حسن.



وأوضحت مروة عيد في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن ما حمسها للمشاركة في مسلسل "ربع قيراط" هو أن الدور التي قدمته أمس في الحلقة السادسة جديدًا عليها ولم تقدمه من قبل، وأنها كانت ترغب في العمل مع الفنانة ريهام عبد الغفور.



وأكدت مروة عيد أنه تم ترشيحها للقيام بذلك الدور من خلال المخرج أحمد حسن، مُضيفة :"كنت قاعدة مع أصحابي وكلمني الكاستينج دايركتور محمد نبيل منيب، وقالي إن المخرج أحمد حسن عاوزك في دور ضيفة شرف هو حاجة صغيرة أوي بس مع البطلة ريهام عبد الغفور، قولتله تمام، فحكالي على تفاصيل الدور، وانتهزت الفرصة إنه معاها لإن كان نفسي اتعاون جدًا معاها".



وأشارت مروة عيد إلى أنها كانت تشعر بقلق شديد من قولها لذلك الدور، قائلة :" لما قابلت المخرج أحمد حسن قولتله أنا قلقانة جدًا إن الناس تكرهني ومتتعاطفش معايا، قالي مهو ده اللي احنا عاوزينه كده هيبقى نجاح".



وأعربت مروة عيد عن سعادتها الكبيرة بردود الأفعال التي تلقتها على دورها، مُضيفة :"الناس كلها كرهتني؛ لإني طالعة مضايقة بطلة العمل وطردتها من الشغل بسبب خوفي على زوجي منها، بس الحمد لله إن ربنا وفقني في المشهد ده، وإن قدرت أثر ولو بجزء صغير في نجاح العمل"، كما أنها تلقت تعليقات ورسائل عديدة من قبل زملائها الذين حرصوا على تهنئتها بذلك الدور.



ومن أوائل الفنانين الذين قاموا بتهنئتها الفنان عصام السقا، مُضيفة :"انسان لطيف كان بيبعتلي أصلاً قبل الحلقة ما تنزل ويقولي احنا مستنيين إن شاء الله تعملي حاجة حلوة" وأيضًا مصطفى درويش التي وصفته بأنه إنسان متواضع وشيك في تعاملاته، وكذلك إسلام إبراهيم، والمخرج أحمد حسن، وياسمين ممدوح وافي، وهالة مرزوق، وبعض الأشخاص من شركة الإنتاج.



وأضافت مروة عيد أن كواليس العمل كانت رائعة، ريهام عبد الغفور فنانة متميزة، وإنسانة مهذبة ورقيقة ومتواضعة جدًا، وأنها شعرت بسعادة كبيرة من العمل معها ومع كل الأبطال الذين شاركوا في تلك الحكاية.



وتحدثت مروة عيد عن بدايتها الفنية، حيث أكدت أنها تعشق الفن منذ طفولتها، وأنها واجهت اعتراضًا من والدها في البداية على العمل في ذلك المجال، لكنها نجحت في اقناعه وبعد ذلك التحقت بمعهد الفنون المسرحية، ومن بين الداعمين لها زوجها وأسرتها وأصدقائها، والمخرج ناصر عبد المنعم، والمخرج خالد جلال الذي انضمت معه في ورشة مركز الإبداع الفني، وكذلك المخرج أكرم مصطفى الذي قدمت معه عرض مونودراما "واحدة حلوة"، وكذلك دكتور أشرف زكي وجلال الشرقاوي وسميرة محسن.



وقالت مروة عيد أنها أتمنى العمل مع كل الفنانين الذين لم يحالفها الحظ بالوقوف أمامهم، ولاسيما يحيى الفخراني، كريم عبد العزيز، إياد نصار، منة شلبي، منى زكي، وأنها تتمنى تكرار تجربتها مع الفنانة يسرا، حيث أنها سبق وتعاونت معها في مسلسل "لدينا أقوال أخرى".



واختتمت مروة عيد كلامها بالحديث عن قدوتها في مجال الفن، حيث قالت:" قدوتي في الفن أحمد زكي الله يرحمه بحبه، وبحب اختياراته لأفلام، وتركيزه وتنوعه في أدواره، وبحب سناء جميل، وتحية كاريوكي، وناس كتير، بس مش عارفة ليه دول بحسهم أقرب ناس ليا".



