ريال مدريد يقترب من حسم صفقة كبرى وارسنال وميلان في مقدمة الصراع

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 01:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث تقرير صحفي إيطالي مساء اليوم السبت، عن صراع مسؤولي ريال مدريد في الميركاتو الشتوي المقبل، مع آرسنال الإنجليزي وميلان الإيطالي لضم صفقة كبرى.


ريال مدريد يقتحم صراع ضم دومينيك سوبوسلاي


ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن ريال مدريد يستهدف ضم دومينيك سوبوسلا صاحب الـ20 عامًا، صانع ألعاب ريد بول سالزبورج، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.


وأوضح الموقع أن دومينيك سوبوسلا قاد منتخب المجر للتأهل إلى يورو 2020، بهدف درامي في الوقت القاتل أمام أيسلندا.


وتابع الموقع الإيطالي أن صاحب العشرين ربيعا يحظى باهتمام ميلان الإيطالي وآرسنال الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني ولايبزيج الألماني لضمه في ميركاتو 2021.


وأتم الموقع أن إسترهازي، وكيل سوبوسلاي، أوضح أن مستقبل دومينيك سوبوسلا لا يزال مفتوحًا.

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