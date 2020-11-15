اليوم.. انطلاق النسخة الثامنة من دوري مراكز الشباب

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 01:28 م
بوابة الفجر
أسماء قورة
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أعلنت اللجنة المنظمة لدوري مراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، انطلاق النسخة الثامنة من دوري مراكز الشباب في موسمه الجديد.

و أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن دوري مراكز الشباب في مواعيده المحددة مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية في كافة المحافظات، في ظل التحديات الراهنة الناتجة عن جائحة كورونا، وهو الأمر الذي يستوجب على الجميع الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من الفيروس المستجد، مشيرًا أن سلامة اللاعبين وجميع المشاركين في المنافسات في صدارة أولويات الوزارة حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وأوضح الوزير أن دوري مراكز الشباب لكرة القدم يعد واحدًا من المشروعات الكبرى التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة لنشر الممارسة الرياضية، وتكثيف الأنشطة والبرامج داخل مراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية في ضوء التنشئة الرياضية للنشء والشباب.

يذكر أن الدوري يبدأ في كافة محافظات الجمهورية اليوم الأحد الموافق 15 نوفمبر وينتهي السادس من أبريل 2021، بمشاركة 571 مركز شباب من 27 محافظة.

اليوم.. انطلاق النسخة الثامنة من دوري مراكز الشباب
اليوم.. انطلاق النسخة الثامنة من دوري مراكز الشباب
اليوم.. انطلاق النسخة الثامنة من دوري مراكز الشباب
اليوم.. انطلاق النسخة الثامنة من دوري مراكز الشباب
اليوم.. انطلاق النسخة الثامنة من دوري مراكز الشباب
اليوم.. انطلاق النسخة الثامنة من دوري مراكز الشباب

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