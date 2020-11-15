محافظ الدقهلية يكشف حقيقة وفاة مواطنين بسبب الطقس السيء (فيديو)

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 01:25 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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نفى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وفاة أشخاص إثر تعرض المحافظة أمس لموجة من الطقس السيىء، موضحا أن الخسائر التي لحقت بأهالي المحافظة كانت أغلبها خسائر مادية فقط.

وأشار "مختار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2، اليوم الأحد، إلى أن هناك جزء من بلكونات تساقطت على سيارات، بالإضافة إلى سقوط شجرة ونخلة، وجزء من برج حمام سقط على شخص، أدى إلى إصابته فقط، ونفل للمستشفى.

وأضاف أن الطقس بالمحافظة اليوم جيد، وحركة السيارات تسير بسهولة ويسر، معلقا: "الجو زي الفل، والشمس طالعة".

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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة نوهت عن تعرض أجزاء من البلاد لحالة من عدم الاستقرار خاصة على شمال الدلتا مثل كفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية. 

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن الامطار التي تساقطت على المنصورة تحديدا كانت مصحوبة بحبات البرد، وذلك نتيجة وجود سحب رعدية، وهذه الظاهرة حدثت أكثر من مرة العام الماضي.

وأضافت أن العالم كله تأثر بتغيرات مناخية، ومنها مصر، حيث أصبح معتادا أن نشهد تساقط حبات البرد مع وجود سحب رعدية، منوهة بأن هذه الظواهر ليست دليلا على أننا سنشهد شتاء مختلف عن الأعوام الماضية، حيث لا يوجد مؤشرات أن الشتاء القادم مختلف، معلقة: "هيكون شتاء عادي جدا". 

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