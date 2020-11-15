تأجيل محاكمة المُتهمين في "أحداث المطرية" لـ 12 ديسمبر

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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، مُحاكمة 8 مُتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث المطرية"، لجلسة 12 ديسمبر



تعقد الجلسة برئاسة محمد سعيد الشربيني وعضوية وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد الجمل واحمد مصطفي .



كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.





