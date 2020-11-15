وكيلة القوى العاملة: إنشاء مدينة دولية للألعاب الأوليمبية يساهم في دعم وتنمية الاقتصاد

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 01:16 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أكدت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة، على أهمية تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس السبت، مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تواجهها الدولة الأن من مواجهة فيروس كورونا القاتل.

وأشارت "عطوة"، خلال البيان الصادر لها، إلى أن هذه الزيارة تُعتبرمن أكبر المُحفزات للعمال أثناء تنفيذ المشروع، خاصة وأن الرئيس قد أشاد بما تم تنفيذه من دقه وسرعه حتى هذه اللحظة، لافتة إلى أن أنشاء مدينة دولية للألعاب الأوليمبية سيكون له مردود كبير في دعم وتنمية الاقتصاد المصري، كما انها ستكون بمثابة مصدرًا لاكتساب العملات الأجنبية.


وتُعد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية من أكبر المدن الرياضية الأولمبية المتكاملة على مستوى الشرق الأوسط، حيث تمت إقامتها بالتنسيق مع جميع الاتحادات الرياضية الدولية طبقًا لأحدث المعايير والقياسات الفنية العالمية لكل رياضة.


كما تضم المدينة استادا دوليا بسعة 90 ألف متفرج، وصالتين مغطاتين بسعة 15 ألفا و8 آلاف متفرج على التوالى، ومجمعات أوليمبية للسباحة وانشطة الفروسية المتكاملة والتنس والاسكواش وغيرها من الرياضات، إلى جانب ميادين متنوعة للقوس والسهم والرماية التقليدية والإلكترونية والخرطوش، ومضمار لألعاب القوى، وكذا مستشفى طبيًا رياضيًا متكاملًا، وفندقًا مجهزًا لاستضافة الوفود الرياضية، فضلًا عن المرافق الإدارية اللازمة لاستيعاب حركة الزائرين والمترددين على القرية، بما فى ذلك مسجد بسعة 500 مصل، وأماكن انتظار الحافلات والسيارات وجميع الخدمات الأخرى، بالإضافة إلى التنسيق الحضارى والمساحات الخضراء الواسعة للمدينة المتناغمة مع منشآتها وطبيعة نشاطها الرياضى.

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