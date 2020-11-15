مصور محمد صلاح والعروسين يكشف تفاصيل التقاط الصور (فيديو)

كشف محمود موسى، مصور جلسة تصوير العروسين مع اللاعب محمد صلاح، تفاصيل تصوير جلسة "الفوتوسيشن"، مشيرا إلى أن الأمر جاء صدفة، حيث كان يصور العروسين في الفندق الذي يقضي به محمد صلاح فترة العزل.





وأشار "موسى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2، اليوم الأحد، إلى أن العريس أخبره أنه لاحظ أن هناك شخص يجلس في البلكونة ويرتدي كمامة، ويشبه اللاعب محمد صلاح، مضيفا: "نادينا على صلاح، وهو بكل صدر رحب وتواضع سلم على العروسين وبارك لهم".





وأضاف أن العروسين هم من طلبوا منه أن يلتقطوا صورة معه، ومحمد صلاح لم يعترض، لافتا إلى أن صلاح يبدو بحالة جيدة، متمنيا له الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا.





وتابع، "العروسين قالوا لمحمد صلاح بنحبك وكان نفسنا تكون معانا فالفرح، قالهم وأنا كمان وهشجعكم من هنا"، لافتا إلى أنه التقط صورة "سيلفي" مع محمد صلاح عقب جلسة تصوير العروسين، وفوجىء بحجم انتشار الصور على "السوشيال ميديا".





إقرأ أيضا..

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، تفاصيل الحالة الصحية للاعب محمد صلاح عقب إعلان إصابته بالكورونا.





وأشار "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه توجه لفحص محمد صلاح بناءا على اتصال من وزيرة الصحة، ووزير الشباب والرياضة، وتم إجراء أشعة مقطعية له فالمستشفى، وكانت صورة الأشعة جيدة، ولكن كان هناك نقص في كرات الدم البيضاء.





وأضاف أنه تم صرف بروتكول العلاج المصري للاعب محمد صلاح، وحالته بسيطة، واليوم تحسن كثيرا حيث كان يعاني من بعض الآلام في الجسم، منوها بأن صلاح سيتلقى العلاج في مصر، ولا يمكن "هو في أي يوم بالإصابة"، وسيجرى له مسحة أخرى في اليوم الخامس من بداية العلاج.



