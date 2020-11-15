مبيعات "الأجانب" و"العرب" تقود المؤشر الرئيسي للبورصة الي التراجع في منتصف الجلسة

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، حيث هبط المؤشر الرئيسي وحيداً متخلياً عن مستوي الـ 11 ألف نقطة ، بضغوط بيعية مكثفة من قبل الأجانب والعرب علي الأسهم القيادية وخاصة التجاري الدولي والذي وصل سعره الي 64.1 جنيه .

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 10980.1 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 1997.1 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 2920.9نقطة.







