مبيعات "الأجانب" و"العرب" تقود المؤشر الرئيسي للبورصة الي التراجع في منتصف الجلسة
الأحد 15/نوفمبر/2020 - 12:48 م
نيفين سمير
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، حيث هبط المؤشر الرئيسي وحيداً متخلياً عن مستوي الـ 11 ألف نقطة ، بضغوط بيعية مكثفة من قبل الأجانب والعرب علي الأسهم القيادية وخاصة التجاري الدولي والذي وصل سعره الي 64.1 جنيه .
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 10980.1 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 1997.1 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 2920.9نقطة.
وتوقع أيمن فودة خبير أسواق المال استمرار الأداء الايجابى للمؤشرات مع إستمرار النشاط المؤسسى الذى امتد للأسهم الصغيرة و المتوسطة لضمان ارباح على الاسهم الخبرية و المضاربية ليستخدف الرئيسي ال 11200 نقطة ثم مستوي الـ 11440- 11500 نقطة ، فيما يستهدف السبعينى ال 2000 - 2050 نقطة خلال تداولات الأسبوع الجاري.
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